"Porto, il molo pronto entro aprile"

Sarà pronta entro l’inizio della stagione estiva la nuova scogliera che allungherà il molo di levante, rendendo più sicuro il portocanale di Bellaria Igea Marina. L’amministrazione comunale conferma di essere in linea con il cronoprogramma. "Entro la settimana ci sarà l’approvazione del progetto esecutivo – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. La gara di appalto è già stata fatta, hanno partecipato due ditte, e ha vinto la Menucci Aldo srl". L’intervento è atteso (e invocato da pescatori e diportisti) da anni: il portocanale in occasione di b urrasche e mareggiate diventa una trappola pericolosa, mettendo a rischio l’incolumità di chi opera, e la sicurezza delle imbarcazioni. Nell’ultimo anno ne sono affondate diverse, in occasione dei vari eventi meterologici estremi registrati. Il costo dell’opera supera i 2,3 milioni di euro (dei quali 850mila da finanziamenti regionali). Cresciuto rispetto alle previsioni iniziali, di due anni fa, che si attestavano sui due milioni. "Sono quasi raddoppiati i costi dei cosiddetti ’massi ciclopici’ – aggiunge il sindaco – che saranno portati dalla Croazia con dei pontoni". Entro due settimane attesa la determina per l’affidamento del cantiere. Dopodiché la ditta esecutrice farà i necessari rilievi batimetrici sulla profondità del fondale, per partire entro la fine di febbraio, inizio marco. Per la conclusione dei lavori previsti 200 giorni. L’intervento sarà spacchettato in due step, con sospensione del cantiere in estate. "Ma già prima dell’avvio della stagione, entro aprile - maggio meteo permettendo – aggiunge Giorgetti – è previsto il posizionamento completo delle grosse scogliere. Dopo l’estate si completerà il lavoro con le finiture, le gettate di cemento e la realizzazione della camminata sopra la scogliera".

L’intervento è basato sulla proposta progettuale firmata dall’ingegner Mancinelli, già progettista di numerosi porti in Adriatico. Il prolungamento del molo di levante, lato Igea, sarà di un’ottantina di metri, fino al congiungimento con l’attuale scogliera di fronte al Polo Est.

Lo stesso Mancinelli aveva proposto inizialmente un’opzione, quella di realizzare un pennello

di scogliere trasversale rispetto

al porto, poco fuori dall’imboccatura. Di lunghezza analoga all’altro, sugli ottanta metri. Ipotesi poi scartata, perché a rischio insabbiamento. Lo stesso progettista ha rassicurato sul rischio di erosione, paventato a più riprese dal consigliere comunale di opposizione Danilo Lombardi (M5S) per le spiagge entro 300 metri a nord del porto.

Mario Gradara