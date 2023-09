Porto insabbiato, ordinato il dragaggio urgente

A piedi nel porto. Ci risiamo. Chiunque volesse farsi una passeggiata nella parte iniziale del canale o nell’imboccatura potrebbe farlo senza alcun problema. Camminando. Ormai il fondale è a circa un metro. Stando ai rilievi batimetrici effettuati nei giorni scorsi con il medio mare si era a 1,20 metri. Davvero poco, tant’è che con la bassa marea riuscire a entrare in porto diventa un’impresa che è meglio non tentare. Per chi ha una barca con un po’ di pescaggio è necessario guardare gli orari delle maree, oppure per evitare problemi starsene in darsena. In municipio non potevano starsene con le mani in mano, così è scattato il provvedimento di emergenza.

Da oggi fino a venerdì la draga lavorerà all’imboccatura del porto per ripristinare la percorribilità del tratto. Saranno tre giorni di lavori che avranno ripercussioni non solo sulla navigabilità in porto, ma anche sulla balneazione. Per eseguire le operazioni sarà necessario far scattare il divieto di balneazione in via precauzionale, perché i lavori comporteranno la movimentazione delle sabbie sul fondale. Il divieto partirà dalle 8 di questa mattina e andrà avanti fino alle 8 di sabato mattina. Le aree interessate dai cartelli che vietano la balneazione arriveranno fino a 350 metri verso sud, non troppo distante dalla spiaggia libera di piazzale Roma. Stessa cosa accadrà in direzione nord con 350 metri lineari in cui sarà in vigore il divieto di farsi un tuffo in mare.

a,ol.