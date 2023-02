Porto, la banchina sarà riqualificata

La banchina del porto, lato Bellaria, sarà presto riqualificata. A confermarlo è il sindaco Filippo Giorgetti insieme all’assessore al demanio, Adele Ceccarelli. Gli amministratori assicurano: "Sulla parte della pavimentazione della banchina stavamo già intervenendo prima della mareggiata di qualche settimana fa. Purtroppo è stata violentissima e ha nuovamente rovinato la banchina". Da qui l’intenzione di sistemare in tempi brevi tutta la zona. "Abbiamo inserito questo lavoro – dice il sindaco Giorgetti – tra le opere da fare con somma urgenza, e dando già incarico alla ditta competente. C’era stato un verbale, condiviso con la Capitaneria di porto, nei giorni della mareggiata che segnalava il grosso problema che si era registrato in questa zona. Ha colpito pesantemente l’area e ora l’intervento va portato a termine in tempi brevi".

L’amministrazione confida di partire con l’intervento entro il prossimo mese: gli uffici sono già in azione con lo stanziamento dei fondi per la messa in sicurezza e la riapertura di buona parte della banchina. Sempre per quel che riguarda il porto canale gli uffici comunali stanno lavorando al nuovo step per il dragaggio. "Non possiamo partire troppo presto con la pulizia dei fondali – dicono gli amministratori – Bisogna aspettare almeno la fine delle piogge primaverili. Da cronoprogramma siamo già in contatto con la ditta competente. Un primo intervento era stato fatto a dicembre. I fondi sono già stanziati. La ditta ci deve solo comunicare con quali mezzi agirà, a monte e a mare della ferrovia. Nella zona a monte serviranno dei mezzi più piccoli per lavorare in un canale più stretto. Confidiamo di essere pronti per far partire il dragaggio a primavera".

Rita Celli