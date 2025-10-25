"Porto ‘La vita va così’ nella terra di Fellini"

Reduce dall’anteprima di grande successo alla Festa del cinema di Roma, lo sceneggiatore e regista Riccardo Milani oggi alle 18 al Multiplex Giometti Le Befane di Rimini, con Virginia Raffaele e Aldo Baglio, presenterà La vita va così. Nel cast del film, vero capolavoro, anche Diego Abatantuono, Geppi Cucciari e l’84enne pastore sardo Giuseppe Ignazio Loi, l’Efisio Mulas di Terralba attorno al quale ruota l’avvincente storia, che pone in primo piano gli autentici valori della vita. Da sempre vive con i suoi animali nella casa affacciata sul mare dov’è nato, una vita tranquilla finché il presidente di un potente gruppo immobiliare progetta un resort di lusso in quel paradiso, spaccando pure la piccola comunità che ci vive. Milani, com’è andata a Roma?

"Molto bene. Il film, da giovedì nelle sale cinematografiche, ha aperto il festival. È stato un grande successo, siamo stati accolti molto bene da un pubblico calorosissimo. Un trionfo per il pastore Loi. La gente ama molto questo protagonista, all’apparizione del suo nome nei titoli c’è stata un’ovazione. Ne siamo molto contenti, perché gli vogliamo tanto bene".

Come l’ha rintracciato?

"Ho cercato in Sardegna, dove ho molti amici. Avevo bisogno di un anziano e autentico pastore, ho così trovato lui che fa questo mestiere da settant’anni. Volevo che avesse il massimo della credibilità, che mostrasse il realismo dei suoi comportamenti, del suo parlare e muoversi per far capire anche cos’è la vita di un pastore oggi. Il film, ispirato a una storia vera, accaduta dove abbiamo girato, racconta vent’anni, ma la realtà non è cambiata molto".

Perché questo tema?

"È attuale e tratta il perenne conflitto tra la necessità del lavoro e il rispetto del territorio, due elementi che non viaggiano mai insieme. Spesso purtroppo le comunità ne soffrono tanto, perché hanno necessità di lavorare, di dare un futuro ai figli, ma dall’altra c’è un territorio da preservare. Forse c’è bisogno di un capitalismo e di un’imprenditoria che viaggi su un binario etico più alto".

Perchè la Sardegna?

"Quest’isola, come l’Abruzzo, dove ho ambientato il mio precedente film, sono un po’ la mia vita. Raccontano di me, di come mi sono formato. Queste comunità mi hanno insegnato molto, penso di aver fatto questi film anche per riconoscenza, rispetto e gratitudine per la terra sarda dove s’insegnano valori come onestà, morale e coraggio che dovrebbero appartenere a tutti"".

La scelta di Abatantuono e della Raffaele a cos’è dovuta?

"Diego è un generoso, un grandissimo attore, capace di passare da un registro all’altro. Virginia è invece una spugna, assorbe comportamenti, modi e suoni dalle persone che incontra".

Approda a Rimini terra di Fellini, vi siete conosciuti?

"È successo nel corridoio di Cinecittà, dove facevo l’assistente volontario alla regia per Monicelli. Lui stava lì dove c’erano tutte le moviole col fratello di Marcello Mastroianni, Ruggero, che montava i film dello stesso Fellini e di Monicelli. Ricordo il suo incedere. Allora girava Ginger e Fred, la sua voce echeggiava nel corridoio".

Nives Concolino