Porto negato: Conad fa causa al Comune

Causa del Gruppo Conad contro Regione, Comune e vari enti coinvolti nel diniego al progetto di realizzare un supermercato e 89 appartamenti in zona porto. La vicenda è nota: Conad aveva firmato una convenzione con il Comune, dove cedeva l’ex colonia Benelli, in cambio della possiblità di costruire. Ma la previsione urbanistica del Comune è stata congelata dalla Regione che ha esteso le tutele in zone fluviali dopo l’alluvione di maggio. Il sindaco Filippo Giorgetti ha sostenuto che "il progetto è solo congelato dalla Regione, contiamo sia sbloccato quando sarà ultimata la messa in sicurezza del fiume, che è in avanzata fase di realizzazione". Comunque tempi lunghi per un’eventuale cambio di rotta regionale. Sul tema polemizzano Alessandro Berardi (Civici per Bim) e Andrea Silvagni (Ad): "Dalla delibera di giunta del 27 febbraio si evince che la società incaricata di realizzare lo sviluppo immobiliare, comprendente un supermercato e un centinaio di alloggi, il Gruppo Conad, ha promosso un ricorso al Tar nei confronti di tutti gli enti coinvolti, tra cui il Comune, in quanto si sente parte lesa vista l’impossibilità di procedere con la realizzazione del progetto per i vincoli di sicurezza idrogeologica... Vista l’importanza strategica dell’area, in passato destinata a contropartita per la darsena, è doveroso per chi governa fare chiarezza sullo stato dei fatti. Nel ricorso promosso da Conad, cosa viene contestato all’ente Comune? Pare sia stato chiesto al Comune un risarcimento per il danno subito dalla società. Se è vero che il progetto di Conad si sia rivelato impossibile da realizzare a causa del vincolo idrogeologico insistente sull’area, c’è da chiedersi se il vincolo sia stato messo prima della presentazione del progetto oppure dopo. La questione è cruciale ai fini di eventuali responsabilità del nostro Comune. Infatti se il vincolo fosse precedente alla presentazione sarebbe lecito domandarsi perché il procedimento sia stato avviato. Nel caso, invece, che il vincolo sia successivo alla presentazione non si comprende perché la società ci chiami in causa". I consilieri di opposizione chiedono "che l’amministrazione faccia chiarezza sulla genesi di questo progetto. Infine, come si intende procedere su quell’area così pregiata? Si intende tentare di favorire comunque la possibilità di realizzare lo sviluppo immobiliare, nonostante gli attuali vincoli, o intende individuare una destinazione conforme alle nuove prescrizioni e allo stesso tempo funzionale al porto e alla città?". Il riferimento è alla "tutela, anche ambientale e turistica, di quell’area".

Mario Gradara