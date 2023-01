Porto, rinnovate le concessioni in attesa di riqualificare l’area

Concessioni rinnovate per un altro anno a tutte le attività del ’triangolone’, con la possibilità di un’ulteriore proroga. Il tutto in attesa di dare il via, finalmente, alla riqualificazione della zona del porto. Intanto il Comune di Rimini ha rinnovato per tutto il 2023 le concessioni alle 9 attività nell’area compresa tra viale Colombo, lungomare Tintori, piazzale Boscovich e piazzale Fellini. Area che l’amministrazione ha acquisito nel 2017 dal Demanio. Insieme al rinnovo sono stati stabiliti anche i nuovi canoni, cresciuti dell’11,5% sulla base dell’indice Istat. Insomma, a differenza di quanto accaduto per le attività di spiaggia, per le quali il canone è stato aumentato del 25%, il Comune di Rimini si è limitato ad adeguare le nuove tariffe all’incremento Istat. Tra le attività che hanno ottenuto il rinnovo ci sono il circolo tennis, e i vari locali e ristoranti della zona come Strampalato, Summer, il Peter Pan, il Boomerang, La Buca, la pista di pattinaggio e il minigolf. Per quanto riguarda il pub Barge, chiuso da anni e diventato di proprietà del Comune dopo il mancato pagamento dei canoni, Palazzo Garampi provvederà a cercare un nuovo gestore tramite bando. Confermata anche la concessione al Coconuts, anche se c’è un contenzioso in atto tra il Comune e la proprietà sempre per quanto riguarda i canoni.

Con il rinnovo delle concessioni sono state stabilite anche le linee guida che i gestori delle varie attività dovranno rispettare. Dovranno garantire l’apertura non solo d’estate, per assicurare così la ’destagionalizzazione’ dell’area; mantenere pulite le aree; gestire le attività nel rispetto delle esigenze di sicurezza, qualità e massima accessibilità. "Il rinnovo di un anno, con possibilità di proroga – osserva l’amministrazione in una nota – garantirà continuità alle imprese. Nel frattempo lavoriamo affinché venga assegnato a breve l’incarico per realizzare il masterplan dell’area del ’triangolone’ e riqualificare la zona", secondo la filosofia del nuovo lungomare.