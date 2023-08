Rimini, si butta con l’auto nelle acque del porto e muore

Rimini, 20 agosto 2023 - Dramma al portocanale di Rimini. Questa mattina intorno alle 11, vicino al bar Dalla Jole, un uomo si è tolto la vita buttandosi con l'auto nelle acque del porto.

Al disperato gesto hanno assistito tante persone, che hanno subito dato l'allarme. Una di loro non ha esitato a buttarsi in acqua per cercare di salvarlo. "Mi sono tuffato e ho cercato di afferrarlo per portarlo fuori dall’abitacolo. Lui si è divincolato e mi ha detto di lasciarlo andare", racconta il giocatore di basket Manuele Benzi, ancora sotto shock per l'accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, i carabinieri e i vigili del fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere il recupero dell'auto e della salma.