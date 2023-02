"Porto sul palco il rock irriverente al femminile"

Continua ‘Mentre Vivevo’, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidiana.com, con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e ospitata nella Sala Teatro. Appuntamento tutto al femminile, domenica (ore 17.30) con il concerto dal titolo ‘Vivo come mi pare’ di Crista, artista di talento cattolichina che a sua volta sarà introdotta da una cantautrice riminese: Elisa Genghini. Crista (Alessia Pensalfini) è una cantautrice rock irriverente, con un suo stile particolare che miscela influenze rock e punk senza dimenticarsi del glorioso passato melodico della canzone italiana; i suoi testi semplici e allo stesso modo pungenti rientrano a pieno titolo in una sorta di pop d’autore che si slaccia completamente dalle linee guida della moda del momento.

Crista, ‘Vivo come mi pare’ è un manifesto di libertà?

"Sì e non significa che non ho regole, ma che sono libera di pensare e di agire con la mia schiettezza, con il mio essere diretta e carica, senza mai scendere a patti con la mia essenza".

Le è mai capitato di scendere a compromessi?

"No. Sono stata cercata da alcuni talent come X-Factor, ma ho rifiutato. Mi sento libera di dire dei no, e la mia passione per la musica mi ha portata a licenziarmi da un post fisso in banca. Io mi gestisco da sola. Macino chilometri, monto e smonto gli strumenti. Questa è la vita che ho scelto, che comporta sacrifici s’intende, ma che è la mia".

Coerente a se stessa, a chi si ispira?

"A Calcutta, uno che mostra quello che ha dentro di sé, un artista puro".

Ha aperto i concerti di Caparezza, davanti a diecimila persone.

"Grande emozione. Ho condiviso il palco con artisti come Vinicio Capossela e Levante, ho partecipato ad alcuni importanti Festival italiani tra cui l’Home Festival di Treviso, collezionando più di 250 date in diverse località. A Poggio Torriana sarò con un’altra vera romagnola: Elisa Genghini. Mi piace coinvolgere pittrici, poetesse, cantautrici: amo le contaminazioni".

Ha iniziato presto a strimpellare la chitarra?

"A 15 anni. A 16 ho preso lezioni di canto da insegnanti di livello e nel 2017 ho iniziato il lavoro di produzione di un nuovo disco assieme a Manuele Fusaroli che ha dato vita, due anni dopo, a un album complesso prepotentemente femminile che non poteva avere che intitolarsi ‘Femmina’".

In Svizzera ha portato la sua verve romagnola.

"Sono stata contattata dalla figlia di Mina per un concerto a Lugano e il mio essere solare è piaciuto molto. Noi romagnoli quando giriamo ci facciamo riconoscere con un sorriso, con la voglia di fare, con l’intraprendenza e con questo spirito positivo e simpatico".

r. c.