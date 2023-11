"Porto sul palco le contraddizioni della mia Medea"

Un amore tradito, un sentimento nutrito dall’odio e una vendetta spietata che giunge al gesto più estremo: uccidere. L’attrice Laura Morante torna in Romagna con la sua Medea, in scena stasera, alle 21, al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina. Un monologo ispirato alla tragedia greca di Euripide dove questa figura femminile, unica protagonista, dà voce alle pieghe più oscure dell’animo umano. Medea fissa nell’amore di Giasone tutta la sua energia esistenziale fino a travolgere ogni coscienza di bene e di male. L’attrice, che ha curato l’adattamento del testo, da un’idea di Elena Marazzita, con la regia di Daniele Costantini (Aida produzioni), è accompagnata in questa lettura dai musicisti Davide Alogna e Giuseppe Gullotta, impegnati al violino e al pianoforte su brani, fra gli altri, di Debussy, Chopin, Prokofiev.

Cosa le interessava indagare di questa figura femminile?

"A me piace moltissimo il teatro greco in generale, perché ci sono dei personaggi femminili straordinari. La tragedia greca è una fonte inesauribile di riflessione sulla donna".

Cosa ama di questo ruolo?

"Tutti i personaggi complessi e non univoci sono belli da recitare, e poi il linguaggio della trageda greca mi piace, è molto affascinante, profondo e intramontabile. Questo è un personaggio molto moderno, basti pensare al suo discorso sul matrimonio o sul combattimento. La risposta del pubblico è sempre molto emozionata e partecipe".

Che donna è Medea?

"È una donna che dice di essere preda delle passioni, vive una lotta interiore, ed è bellissimo vedere questi suoi sentimenti contradditori, sono interessanti da interpretare. Medea è terribile, in lei tutto è estremo, ma non è animata da propositi meschini".

E la figura di Giasone?

"Fermo restando che sono tragedie piene di violenze, ritengo che il personaggio in negativo sia Giasone. Medea è anche una maga e non esita a usare tutte le armi di cui dispone per favorirlo e salvargli la vita perché si è innamorata perdutamente, mentre lui è un traditore che la abbandona e la ripudia per sposare la figlia del re".

Medea è un personaggio oscuro…

"Un personaggio per essere credibile e interessante deve avere delle contraddizioni. Anche nel nostro cinema i grandi sceneggiatori sono riusciti a creare personaggi complessi, se pensiamo a Una vita difficile di Dino Risi in quel film viene da domandarsi se Alberto Sordi sia un eroe oppure un vigliacco".

La vedremo presto sul grande schermo?

"Ho recitato nel nuovo film di Paolo Virzì Un altro Ferragosto e poi nel film Nonostante, nuova pellicola di Valerio Mastandrea".

Dopo i film ‘Ciliegine’ e ‘Assolo’, ha nuovi progetti da regista?

"Progetti ce ne sono, ma non posso anticipare nulla al momento".

Lina Colasanto