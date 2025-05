Portoghesi incantati da Verucchio

Il progetto Erasmus ha portato a Verucchio un gruppo di ragazzi portoghesi. Tutto merito dello scambio avviato dell’istituto comprensivo Ponte sul Marecchia. Il primo step era stato nel mese di febbraio, quando una decina di ragazzi della scuola di Verucchio si sono recati in Portogallo. Ora la visita è stata ricambiata, con i giovanssimi portoghero ospitati da alcune famiglie di Verucchio.

A conclusione dell’esperienza di 5 giorni vissuti tra Verucchio e la Valmarecchia gli studenti portoghesi, nove ragazze e ragazzi di VilaNova de Famalicao (Braga), accompagnati dai loro insegnanti e da 10 ragazzi di Verucchio, sono stati accolti in municipio dal sindaco Lara Gobbi.

A ogni studente è stata donata la maglietta con la scritta Amo Verucchio, come ricordo dei loro giorni qui. I ragazzi hanno ricevuto inoltre dèpliant e materiali sulla storia del paese. Non è mancato un omaggio anche per i tre docenti che hanno accompagnato dal Portogallo il gruppo di studenti: oltre alla t-shirt, hanno ricevuto in dono alcuni libri su Verucchio. "Ringrazio la dirigente Venusia Vita e gli insegnanti che si sono impegnati in questo progetto. Non è affatto scontato – dice Gobbi – Il progetto Erasmus che coinvolge la nostra scuola (e che proseguirà almeno fino al 2027, ndr) è importante perché offre una grande possibilità di crescita ai nostri ragazzi".

m.c.