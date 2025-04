"Positiva la sospensione dei dazi"

La American chamber of commerce in Italy, rappresentata a San Marino da John Mazza, accoglie con favore la decisione del presidente Donald Trump di sospendere l’applicazione dei nuovi dazi reciproci per consentire l’avvio dei negoziati con i Paesi interessati a raggiungere un accordo in ambito tariffario con gli Usa.

"Per i Paesi dell’area doganale Ue – spiegano – di cui fa parte anche San Marino, si presenta l’opportunità di ristabilire le condizioni per un rapporto di interscambio commerciale con gli Usa ordinato, equo e reciprocamente proficuo.

Per un’iniziativa di revisione dell’Iva europea, San Marino potrebbe fungere da apripista e da banco di prova, con un progetto che preveda la graduale sostituzione dell’imposta monofase con un’imposta diretta sui consumi (sales tax), ampliando l’attuale Imposta complementare sui servizi per ricomprendere anche le cessioni di merci".