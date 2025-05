Poste italiane e polizia di Stato insieme contro le frodi online

Poste Italiane e Polizia di Stato ieri e oggi incontrano i cittadini di Rimini presso l’ufficio postale di corso Augusto 8 per sensibilizzare sulla prevenzione delle frodi online. L’iniziativa mira a informare sui rischi di phishing, smishing, vishing e tecniche di ingegneria sociale, promuovendo buone pratiche come la custodia sicura di credenziali e codici. Un’occasione per dialogare direttamente con esperti e rafforzare la cultura della sicurezza digitale, in risposta al crescente numero di truffe informatiche.