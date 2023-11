Poste Italiane, la crescita è spedita: "Assunzioni e più servizi digitali"

di Giuseppe Catapano

Nuove assunzioni, integrazione tra rete fisica e servizi digitali, presenza ulteriormente rafforzata nei piccoli centri. Poste Italiane intende portare avanti il processo di crescita nel Riminese. "Siamo parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del territorio" l’istantanea della direttrice provinciale Giuseppina Catalini.

Diversi i progetti portati a termine, in corso oppure da realizzare. Nel cuore di Rimini, nel 2024, nascerà uno spazio dedicato al coworking: anche in questo modo l’azienda diviene sempre più parte integrante del territorio. Succede a Rimini, così come nelle altre località della provincia. In particolare nei piccoli centri. "Il nostro obiettivo – spiega la direttrice – è rafforzare presenza e servizi in questi luoghi, mentre assistiamo a un progressivo allontanamento delle banche". Non solo: in 20 sedi della provincia – dalla Valmarecchia alla Valconca – sono attivi i servizi Polis, che puntano a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali. Proprio per accogliere questi nuovi servizi, gli uffici di Pennabili e Pietracuta sono stati ristrutturati. Lavori anche a Villa Verucchio.

Capitolo personale. Nel Riminese sono 57 i nuovi ingressi tra portalettere stabilizzati e impiegati negli uffici, assunti a tempo indeterminato nell’ultimo anno e mezzo. Previsti altri 10 ingressi di portalettere a tempo indeterminato entro la fine del 2023. In provincia Poste Italiane conta oltre 270 dipendenti, di cui 150 impegnati agli sportelli, con una presenza femminile intorno al 57% "e con un’attenzione alla formazione del personale – dice la direttrice Catalini – che vede ogni anno un investimento importante in termini di ore erogate, in modo che i dipendenti possano interagire in maniera competente, qualificata ed empatica con i cittadini". Sono 27 gli uffici postali totalmente in rosa sui 64 nel Riminese.

Alla rete fisica si affianca quella digitale in continua evoluzione. "Le due reti operano in modo perfettamente integrato". Nel Riminese, in 21 uffici postali ci sono i nuovi gestori attese con la possibilità di prenotare via internet il proprio turno allo sportello per evitare le attese. In un contesto di trasformazione digitale "Poste italiane – spiega Catalini – ha deciso di accompagnare i cittadini riminesi, soprattutto i più anziani o meno pratici con la tecnologia, sia attraverso veri e propri corsi di educazione digitale e finanziaria realizzati online, sia attraverso webinar e tramite dei videotutorial resi disponibili dal Tg Poste in un’apposita playlist sul canale Youtube dell’azienda. Corsi che hanno sempre una grande adesione".

La filiale di Rimini – la sede centrale è in via Castracane, a due passi dall’Arco di Augusto – è stata premiata nei mesi scorsi nell’ambito dell’iniziativa ‘Champions Raccolta’, che assegna un riconoscimento agli uffici postali di tutta Italia che si sono distinti per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di Investimento. "Un momento speciale, perché dietro c’è la professionalità di ogni collega e la fiducia di ciascun cliente" l’istantanea della direttrice provinciale.