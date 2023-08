Poste, la nuova sede ’raddoppia’ i giorni

Atteso, richiesto, invocato a lungo dai residenti, il nuovo ufficio postale di Verucchio in piazza Malatesta è realtà. Una sede più accogliente, priva di barriere e più sicura, a differenza della vecchia in via dei Martiri. Inoltre il nuovo ufficio sarà aperto non più solo 3 giorni a settimana, ma dal lunedì al sabato. "Ringraziamo le Poste per aver accolto il nostro invito a ricercare un spazio più idoneo – dice la sindaca Stefania Sabba, ieri all’inaugurazione – Il centro per essere vivo e accogliente ha bisogno di servizi. Quello postale con le operazioni che garantisce è fondamentale. La nuova sede è un punto di riferimento per tutti".