Poste, servizi in un solo ufficio

Riapre l’ufficio postale di Gemmano. Sono terminati i lavori della sede in piazza Roma, che accoglierà i principali servizi della Pubblica amministrazione grazie al progetto Polis – casa dei servizi digitali. Nell’ufficio postale di Gemmano sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione e la certificazione unica. Inoltre si potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali.