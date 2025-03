Poste, una moneta per celebrare. San Marino all’Expo

Una moneta da collezione per celebrare la presenza di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025, il cui bozzetto è stato mostrato in anteprima in occasione della presentazione della delegazione ufficiale del Padiglione di San Marino, durante l’udienza dai Capitani Reggenti. Poste San Marino ha voluto così dedicare a questa manifestazione internazionale, l’emissione di una moneta fior di conio da collezione dal valore di 10 euro, celebrando il legame che da sempre unisce la Repubblica al Giappone. Il rovescio della moneta raffigura un ramo di ciliegio, i cui petali hanno tocco di colore rosa, come omaggio al Sol Levante, il cui albero di ciliegio è un simbolo distintivo della cultura nipponica. La moneta è emessa in lega cupronichel, con una tiratura limitata di 5.000 esemplari, un peso di 10,10 gr e un diametro di 27,90 mm. Disponibile da oggi.