Posteggi ai mercati, le nuove assegnazioni si faranno il 19 maggio

Si farà il 19 maggio la scelta di posteggi disponibili nei vari mercati ambulanti che si svolgono in diverse zone del territorio comunale, da quello in zona municipio a quello in via Perugia (solo estivo) a Bellaria, al mercato del sabato in zona stazione a Igea Marina, e non solo. Il termine per gli interessati, già titolari di concessioni, per la presentazione delle domande, è scaduto il 3 maggio (inutile inviarle dopo questa data, precisa il Comune). Entro un paio di settimane le assegnazioni.