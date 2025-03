Posti al nido:. Rimini si piazza seconda in Italia

"Il territorio di Rimini è il secondo in Italia per copertura di posti pubblici negli asili nido". A sottolinearlo sono il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini, facendo riferimento all’ultima relazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), che fotografa le performance dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni a livello provinciale e regionale. Per i nidi, la provincia di Rimini è in grado di rispondere – secondo le rilevazioni del Cnel – al 29,9% della domanda potenziale, seconda solo a Bologna (31,4%). La relazione "rappresenta una cartina tornasole rispetto al cambio di passo che il territorio ha intrapreso negli ultimi anni – sottolineano sindaco e vicesindaca – Un sistema che ci ha permesso di arrivare l’anno scorso a una percentuale di copertura tra nidi pubblici e privati convenzionati che ha raggiunto oltre il 40,6%".