Posti all’asilo nido. Soddisfatte tutte le 90 richieste

Nessun bambino residente a Riccione rimarrà escluso dai nidi. Questo perché nella graduatoria pubblicata dal Comune dopo le iscrizioni nei nidi comunali, tutti e novantanove le famiglie che hanno presentato richiesta per un posto nelle sezioni, sono state soddisfatte. Come accade da tanti anni i nidi comunali riccionesi sono richiesti anche da genitori che hanno la residenza altrove ma scelgono l’offerta presente in città, a volte anche perché lavorano a Riccione. In questo caso sono state 23 le domande arrivate dai non residenti. In via prioritaria l’accesso alle strutture viene riservato ai residenti e in questo caso tutte e novantanove le domande sono state accolte. Per i non residenti sono una decina le famiglie che hanno già ottenuto l’assegnazione di un posto al nido, tutte al Pinocchio, mentre le altre tredici attendono l’assegnazione.