POSTI GRATUITI PER LO SPETTACOLO AL GALLI

Beppe Severgnini accompagnato da Carlo Fava è il protagonista sabato 9 marzo (ore 20) al Teatro Galli di Rimini dello spettacolo "Lo zen e l’arte della manutenzione dei social", evento organizzato e promosso dalla società riminese Lasersoft e offerto alla città in collaborazione con il Comune di Rimini. Dopo il viaggio nell’arte riminese condotto da Vittorio Sgarbi nel 2023, questa volta a salire sul palco sarà un uomo che si muove nel mondo della comunicazione in tutte le sue forme: giornalismo, scrittura, editoria, televisione. L’umorismo, il coraggio di non prendersi troppo sul serio, sono fra i pregi di Severgnini. Con questo spettacolo, Severgnini condurrà il pubblico attraverso il tema della comunicazione, in particolare sulla capacità di muoversi con destrezza nel mondo dei social media. A scandire la serata il teatro canzone di Carlo Fava con in testa il sempre attuale Giorgio Gaber. Un appuntamento che sarà aperto e offerto alla città: circa 400 i posti che messi gratuitamente a disposizione del pubblico. Coloro che vorranno riservarsi un posto dovranno presentarsi al Galli domani dalle 10, quando verranno distribuiti gli inviti (massimo 2 a persona), fino ad esaurimento dei posti.