Prosegue in questi giorni l’intervento di potatura degli alberi e di sistemazione del verde avviato dal Comune. Si è già intervenuti in via Castellabate, via Tombesi e al parcheggio di via Costa. In corso d’opera i lavori in via Ovidio e nella parte a monte di viale Ennio. Tra le piante da potare nei prossimi giorni, vi saranno le melie di viale Colombo, i platani di via Giordano, i pini di via Uso e quelli che si trovano al cimitero di Bordonchio. Inoltre, verrà sistemata tutta la scarpata, comprese le siepi, che corre lungo la ferrovia lato mare tra via Pascoli e via Rubicone, la via Pisino, la via Rossigni e l’area verde della Torre Saracena. "A questi – spiega il Comune – si aggiungono una trentina di interventi su singole alberature che necessitano di cura, come quelli condotti in zona Cagnona al Parco Vittime delle Foibe e quelli che interesseranno la piazza Marcianò".