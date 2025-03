Potatura di duecento platani . Gli operai al lavoro nell’Isola

Potature su larga scala quelle in corso da qualche tempo nell’Isola dei Platani. Chi fa shopping fa un po’ di slalom tra gli addetti ai lavori. Gli operatori addetti al verde urbano, incaricati dal Comune, si muovono "a zona", chiudendo con bandelle di volta in volta piccole aree del salotto buono cittadino. Rasata la chioma ai quasi 200 albergi dell’Isola. "Stiamo facendo le potature delle alberature sul territorio come tutti gli anni – dice l’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli – e quest’anno è la volta dell’Isola dei Platani".

Mediamente, spiega l’amministrazione comunale, sono circa cinquecento ogni dodici mesi gli alberi che vengono sottoposto alla potatura sul territorio. "Un ciclo di rotazione nell’arco di circa cinque anni, che è ovviamente stato studiato ai fini del benessere delle piante stesse", aggiunge l’assessore.

Sempre in tema di manutenzione, da segnalare l’avvenuto smontaggio, in questi gironi della maxi-scritta (in caratteri cubitali, maiuscoli) ’I Love Bellaria’ (’Io amo Bellaria’) con tanto di cuore rosso stilizzato, posizionata sul piazzale Capitaneria di Porto, lato quindi Igea Marina.

L’intervento è mirato alla manutenzione della base d’appoggio delle lettere della scritta. Scritta che è diventata un must per fotografie e selfie dei turisti, da qualche anno. Un punto di riferimento nel piazzale del porto. Sull’utilizzo (leggasi ’parcheggio creativo’) dello stesso piazzale Capitaneria di Porto - dove c’è tutto l’anno un divieto di accesso e sosta con rimozione - da parte di cittadini che vogliono testare la nuova passeggiata sul molo di levante, di recente si sono scatenate non poche polemiche.