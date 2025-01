Potature, pronto maxi piano da 65mila euro

L’amministrazione fa sul serio per il verde urbano e annuncia risorse per 65mila euro per la stagione invernale 2024-2025 per la manutenzione delle alberature e non solo. Somme destinate alla potatura di piante in alcune delle strade alberate di Cattolica e alla sostituzione, con nuove essenze, di piante della città e del territorio arrivate a fine vita. Un tema molto sentito in molti quartieri della città dove le alberature, anche secche o malate, cominciano ad essere pericolose anche e non solo per il maltempo degli ultimi giorni. Per quanto riguarda le potature, dopo via Bovio, in questi giorni è il turno di via Andrea Costa.

Le squadre di giardinieri stanno ultimando la potatura delle piante. Ma secondo il calendario, le prossime strade alberate su cui si interverrà saranno le vie Longo, D’Azeglio e XXIV Maggio. "Proseguiamo con gli interventi destinati alla cura e alla manutenzione del nostro patrimonio naturale – spiega l’assessore al verde urbano Alessandro Uguccioni – la tutela e gestione del verde urbano all’interno delle città è strategico per la qualità della vita e della salute nei centri abitati. E la nostra attenzione su questo fronte è sempre molto alta". Il costo complessivo per le potature di queste vie è pari a 30mila euro: "Una volta terminato il giro di interventi, si interromperà per riprendere il prossimo autunno. Tali lavori devono essere eseguiti tra ottobre/novembre e marzo – spiega l’assessore Uguccioni – quel periodo dell’anno in cui le piante sono a riposo vegetativo e i tagli non compromettono la salute dell’albero".

Ma l’assessore assicura sul tema delle piante a fine vita: "Nel caso delle piante oramai a fine vita si procederà – continua l’Assessore Uguccioni – alla loro sostituzione con nuove essenze". Una tema al centro dell’attenzione di alcuni comitati cittadini come il Comitato Mare Nord che ha chiesto espressamente di passare al vaglio alcuni platani di via Del Prete, oramai pericolosi, perché rinsecchiti e privi di vita. Un recente crollo, poco prima di Natale, ha sollevato polemiche e richieste perché si temono altre cadute improvvise. Più in generale la città conta 9.600 alberature ed in molti casi, anche in buon stato di salute, vanno tenute sotto controllo e gestite nella loro collocazione e nel loro collocamento all’interno del paesaggio urbano. Ora il piano potature dovrebbe risistemare alcune situazioni di pericolo o comunque al limite della sicurezza.

Luca Pizzagalli