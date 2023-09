Potenziate cento cabine elettriche

Verranno potenziate più di cento cabine elettriche secondarie distribuite sul territorio. E’ il programma di Enel Distribuzione per rendere la rete elettrica di Riccione più resiliente e più smart, migliorando la qualità del servizio elettrico per gli oltre 34 mila cittadini, precisano dall’azienda. I lavori sono resi possibile grazie ai fondi del Pnrr. I piccoli cantieri che stanno interessando diverse vie città, consistono nella sostituzione di trasformatori dotati delle migliori innovazioni tecnologiche e in grado di soddisfare le future richieste di aumento di potenza. Enel Distribuzione andrà a intervenire nei viali Camogli, Cavalcanti, Empoli, Flaminia, Genova, La Spezia, Nizza, Oriani, Pellico, Pigna, Reno, nell’interno viale San Lorenzo, in viale Savona e viale Venezia. Saranno ricostruite porzioni significative di linee interrate e si interverrà sull’automazione e telecontrollo di cabine secondarie per ridurre i tempi di ripristino del servizio in caso di guasti. Nei prossimi mesi si proseguirà con la sostituzione e il potenziamento di circa 30 chilometri di cavi interrati di media tensione e 50 chilometri di cavo interrato di bassa tensione. Il piano di restyling proseguirà con il potenziamento delle due cabine primarie di Riccione. Il progetto di E-Distribuzione per il comune riccionese ha come obiettivo incrementare la capacità della rete di ‘ospitare’ ulteriore energia derivante da fonti rinnovabili.