"Potere d’acquisto sempre più basso"

"Io sono in pensione da anni e gli aumenti delle tasse sono un peso non da poco – dice Manuela Coppari –. Nonostante il mio reddito fisso, continuo a vedere incrementi su tutto, dalle tasse ai servizi, fino ai prodotti che compro al supermercato. Il mio potere d’acquisto si è ridotto drasticamente negli ultimi anni e per adesso non vedo un reale miglioramento dei servizi pubblici in cambio di queste tasse più alte. Penso che i politici dovrebbero trovare modi – continua Coppari – per contenere la spesa senza colpire ancora una volta chi come me ha già dato tanto durante tutta la propria vita lavorativa".