"Poteva finire in tragedia Ma non lasceremo casa"

Se l’è vista brutta. Lui, un commerciante che fa il pendolare da Rimini, era nella sua casa di Pennabilli insieme a tre dei suoi familiari e due amici quando è avvvenuto il disastro causato dal maltempo. Marco Carlini si sente "un sopravvissuto. Ma per giorni siamo rimasti completamente isolati".

Com’è la situazione adesso?

"Oggi (ieri per chi legge, ndr) è venuto il sindaco con un assessore e due operai: con un escavatore sono riusciti a liberare parzialmente il tubo di scolo sul quale esondava un affluente del Marecchia che ci ha lasciati isolati per 4 giorni. Pare che torneranno per liberare ulteriormente il tubo. Attendiamo l’intervento della Provincia per ricostruire la strada nel punto dove è crollata".

In quali condizioni versa il terreno attorno alla sua casa?

"Allo stato attuale è tutto fango e sassi e manca un pezzo di strada. È stato ricavato un passaggio di emergenza. Stiamo cercando di portare in salvo la macchina, e di fare previste".

Ci racconta com’è andata?

"Abitiamo vicino al Marecchia e a un affluente, il rio Bandito, che d’estate è sempre secco. Il primo giorno di pioggia non c’era pericolo ma l’indomani ci siamo accorti di un’onda d’acqua, era impossibile avvicinarsi. Gli operatori del Comune sono venuti con un mezzo e hanno provato a liberare con scarso successo".

Quali sono stati i momenti più difficili durante l’isolamento?

"Abbiamo passato 4 giorni spalando. C’erano 30 centimetri di fango, detriti, sassi portati dal torrente e tanti rifiuti. Ed è un problema perché basta un tronco che ostruisce il tubo di scolo e si blocca tutto. Abbiamo trovato anche lamiere e bottiglie, tronchi già tagliati. Duecento metri più a monte sono stati fatti i lavori per il metanodotto: forse quelli che abbiamo trovato sono anche i detriti lasciati proprio dal cantiere".

Cosa si aspetta dalle autorità?

"Il disagio è stato non andare a lavorare, e non fare la vita di tutti i giorni. Abbiamo genitori anziani, che mia moglie non ha potuto accudire. E non sappiamo se tutto sarà risolto in maniera definitiva e tempi brevi. Il Comune ci dice che non ha soldi e rimbalza tutto alla Provincia, ci aspettiamo dei fondi di emergenza. Si parla di un lavoro che si aggira sui 20mila euro".

Si è sentito tutelato?

"La Protezione civile mi ha chiamato sempre e hanno sempre risposto a ogni ora. Se lo avessimo chiesto ci avrebbero portato anche delle vettovaglie".

Perché ha scelto di non evacuare da casa?

"Molte famiglie come la nostra si sono rifiutate. Evacuare ci avrebbe creato disagi maggiore, non non avremmo potuto pulire il fango e la situazione sarebbe degenerata. Bisognava restare e salvare il possibile. E poi dovevamo accudire anche i nostri animali".

Andrea G. Cammarata