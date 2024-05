"Potremmo non partecipare più all’Eurovision"

"Potremmo fare la scelta di non partecipare più all’Eurovision". Sono parole amare quelle del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Lui che sulla partecipazione di San Marino al contest canoro internazionale ha sempre puntato molto. Gli spagnoli Megara, che sul palco di Malmo, in Svezia, giovedì sera hanno rappresentato San Marino, non ce l’hanno fatta. La band, tra i concorrenti della seconda semifinale, con il brano ‘11.11’, non ha ottenuto il ‘pass’ per la finale di questa sera. "C’è molta amarezza – non lo nasconde il ministro sammarinese che giovedì aveva raggiunto Malmo per supportare i Megara – Soprattutto c’è qualcosa che non mi torna: per tre anni di fila siamo fuori dalla finale. Prima Achille Lauro, poi Piqued Jacks e ora i Megara. Sembra quasi che i piccoli Stati siano troppo penalizzati. Il gioco non può essere solo per i grandi Paesi".

Uno sfogo a caldo quello di Pedini Amati. "Non potrei comunque decidere io di non partecipare – sottolinea – perché c’è la tv di Stato e ci sarà un altro governo, ma così non va bene. Ci impegniamo e tanto per fare un prodotto importante come ‘Una Voce per San Marino’ e non meritiamo tutte le volte di essere trattati in questa maniera". Una storia che si ripete che il segretario di Stato fatica a digerire. Più o meno sempre con le spesse modalità. Tanta attesa, la speranza che questa sia la volta buona, poi la delusione. Il gruppo di metal alternativo Megara è nato a Madrid nel 2015 ed è composto da Kenzy (cantante), Rober (alla chitarra), Vitti (al basso) e Ra Tache (alla batteria). Lo scorso febbraio, sempre con ‘11.11’, i Megara hanno vinto ‘Una Voce per San Marino’, l’evento che per il terzo anno ha decretato il rappresentante del Titano alla competizione internazionale, battendo a sorpresa la favorita Loredana Bertè con una scia di polemiche non da poco. "I Megara sono molto forti: a dirlo sono gli addetti ai lavori", ci credeva allora e ci crede oggi Pedini Amati. Come ci credeva nelle due precedenti edizioni. Ma anche allora, prima con Achille Lauro, nel 2022, poi con i toscani Piqued Jacks, la passata edizione, la storia è sempre stata la stessa. Niente finale per la piccola Repubblica di San Marino.