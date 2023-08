‘Potsie’ per le strade della Repubblica

"Oggi Potsie è passato a salutarci in Segreteria". Gradita visita a San Marino di Anson Williams che è in Italia per promuovere il suo libro e che ha deciso di trascorrere una giornata sul Titano. Divenuto celebre per l’iconico ruolo nella serie Happy days Williams ha recitato e diretto centinaia di film e serie tv. Alla fine degli anni ottanta, inizia la sua carriera come produttore cinematografico e come regista di film-tv e di innumerevoli sit-com televisive statunitensi come, ad esempio,Beverly Hills 90210, quindi Melrose Place e Streghe. L’attore e regista ieri ha visitato il centro storico, prima di bussare alla porta del ministro Federico Pedini Amati.