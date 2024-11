Praga e Bellaria, il legame si consolida e si punta sui turisti

Un legame tra Bellaria Igea Marina e Praga. Immortalato ora nella brochure ufficiale dell’evento di settembre i ’Giorni dell’amicizia tra Italia e Repubblica Ceca’ a Praga. A rappresentare la città di Panzini l’assessore al Turismo Milena Casali. Assessore che già in terra ceca ha avuto modo di "ringraziare il sindaco di Praga 2 Jan Korseska". Casali ipotizza anche di poter "costruire importanti opportunità anche sotto il profilo turistico, da e per la Riviera, non di meno grazie ai voli che collegano Praga al nostro territorio".