Precari della giustizia in piazza. Contratti a rischio, chieste risposte

Anche Rimini rischia di perdere pezzi importanti del suo già fragile sistema giudiziario. Sono 40 i dipendenti del Tribunale della città romagnola che, insieme agli oltre 12.000 precari della giustizia assunti in Italia con i fondi del Pnrr, vedranno scadere il proprio contratto nel 2025 senza alcuna prospettiva di stabilizzazione. A denunciarlo sono Fp-Cgil, Uil-Pa e Usb-Pi, che ieri mattina hanno organizzato un presidio davanti al Palazzo di giustizia di Rimini per chiedere risposte immediate.

Si tratta di funzionari, tecnici, operatori data entry e amministrativi che da tre anni garantiscono il funzionamento di uffici spesso paralizzati da carenze di organico e carichi di lavoro insostenibili. "Questi lavoratori hanno dimostrato sul campo di meritare la conferma – spiegano i sindacati – ma l’amministrazione tace, mentre il Governo fa proclami sull’occupazione pubblica senza mettere in atto alcuna misura concreta per non disperdere competenze preziose". Il rischio è duplice: da un lato, 40 famiglie riminesi resterebbero senza lavoro dopo anni di precariato e formazione, dall’altro il Tribunale di Rimini si ritroverebbe a fare i conti con un vuoto che, sommato ai prossimi pensionamenti, rischia di compromettere ancora di più la già difficile macchina della giustizia.

Il Dl Zangrillo, recentemente convertito in legge, non ha incluso la stabilizzazione dei precari Pnrr della Giustizia, mentre il ministro Carlo Nordio è accusato di "ignorare il destino del suo ministero" a favore di altre riforme come la separazione delle carriere. Intanto, anche il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo viene contestato per due anni di promesse disattese su assunzioni e trattenimento del personale. "Non ci fermeremo qui – annunciano Fp-Cgil, Uil-Pa e Usb-Pi – continueremo con presidi, assemblee e una petizione. Rimini non può permettersi di perdere chi garantisce ogni giorno il diritto alla giustizia".