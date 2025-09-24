Precari per anni: docenti risarciti dal ministero

Le ultime sentenze sono arrivate ieri e sono quasi tutte in fotocopia. Con il ministero dell’Istruzione condannato, in tutti i casi, a risarcire i professori di religione per i tanti, troppi anni di precariato. La battaglia legale degli insegnanti contro le mancata assunzioni va avanti da anni. Uno primi a vincere la causa contro il ministero era stato (a gennaio) Manuel Mussoni, insegnante di religione e da paio di anni dirigente presso le scuole ’Maestre pie’. Dopo di lui, molti altri hanno vinto il ricorso per la mancata stabilizzazione. Ieri le ultime sentenze il giudice del lavoro Lucio Ardigò (nella foto) ha condannato il ministero dell’Istruzione risarcire i danni agli insegnanti di religione rimasti precari per un periodo di gran lunga superiore a 3 anni, limite massimo consentito. Sei docenti erano assistiti dagli avvocati Veronica Pepoli e Luca Caroni: nei loro casi il giudice ha condannato il ministero a pagare – complessivamente – 235mila euro a titolo di risarcimento danni e quasi 14mila euro di spese legali. I risarcimenti sono stati calcolati in base agli stipendi. C’è chi riceverà dal ministero dell’Istruzione un risarcimento pari a 24 mensilità. Tra i docenti che hanno vinto la battaglia legale un insegnante rimasto precario per 31 anni. "Alcuni di questi docenti – sottolineano gli avvocati Pepoli e Caroni – sono andati avanti con i ricorsi anche se, da quest’anno, sono diventati finalmente di ruolo dopo aver partecipato al concorso e non sono più precari". Insomma, "anche per chi ha ottenuto l’agognata assunzione dopo il concorso è possibile fare causa per tutti gli anni di precariato". Le sentenze pronunciate ieri dal tribunale di Rimini lo dimostrano.