Precedenti incoraggianti. Buscè cerca conferme

Quindici volte al ‘San Biagio’ prima e al ‘Barbetti’ poi. In 85 anni. Lo stadio del Gubbio, passato da una denominazione all’altra nel 2006, non ha molti segreti per il Rimini. E, storicamente, è sempre stato ‘amico’ dei biancorossi. Perché nei 15 precedenti in Umbria tra romagnoli ed eugubini, i biancorossi l’hanno spuntata ben 8 volte tornando in Riviera con tutto il bottino in tasca. Poi 2 pareggi e 5 vittorie dei padroni di casa. Partendo dalla stagione 1939-1940. Sempre in serie C, playoff compresi. Cinque volte dal 2018 a oggi, tanto per guardare alla storia più recente. Recentissimo il gol di Cernigoi che ha permesso al Rimini di raggiungere il secondo turno playoff la scorsa stagione (1-0). Arrivato dopo la sonora sconfitta, appena qualche settimana prima in campionato (4-0 per l’allora squadra di Braglia).

Tante vittorie in oltre 80 anni per il Rimini, ma con un numero di gol risicatissimo. Basti pensare che i biancorossi su quel terreno di gioco nei 15 precedenti ne hanno realizzati 16, ben 5 in meno rispetto agli umbri che, nonostante questo hanno sempre raccolto meno. Quella di domani pomeriggio sarà un’altra storia, un altro capitolo dei faccia a faccia tra romagnoli e umbri. Al quale, è noto, non potranno assistere dal vivo i tifosi del Rimini. Vietata la vendita dei biglietti per i residenti in Provincia per decisione del questore di Perugia. Capitan Colombi e compagni, quindi, saranno soli soletti questa volta al ‘Barbetti’. E in questo senso non esistono precedenti del genere. Il Gubbio che aspetta la squadra di Buscè nell’ultimo periodo non gode di ottima salute (due le sconfitte consecutive contro Pontedera e Pianese), scavalcato in classifica proprio dal Rimini e non solo (15 i punti raccolti, due in meno rispetto ai biancorossi). Ed è proprio al ‘Barbetti’ che la squadra da quest’anno allenata da Roberto Taurino (panchina che scotta la sua) ha i maggiori problemi: una sola vittoria e solo 5 punti. Taurino per la gara di domani ha anche qualche problemino con il giudice sportivo che ha fermato per due turni Maisto e per uno Proietti. Nel girone B salteranno la 13esima di campionato anche Montebugnoli del Sestri Levante, Polidori della Pianese, Loiacono della Ternana, Coubis del Milan Futuro, Pretato del Pontedera e Corbari della Virtus Entella.