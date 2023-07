Precipita dall’hotel Si affaccia al balcone perde l’equilibrio e cade Grave una turista

Avrebbe dovuto essere una vacanza rilassante in compagnia del marito 52enne, della figlia e del fidanzato di lei. Invece, nella notte tra venerdì e sabato, quella stessa vacanza in famiglia si è trasformata in una tragedia per una turista di 48 anni originaria della Repubblica Ceca, che alle 23 circa è caduta accidentalmente dal balcone al primo piano rialzato dell’hotel Venere, in via Catania a Rivazzurra. Un disgraziato volo di sette metri, prima di impattare violentemente al suolo, che sarebbe stato causato secondo i primi riscontri dalla perdita di equilibrio dovuta, pare, alla quantità di alcol che la signora avrebbe consumato nel corso della cena e della serata, prima di risalire nella stanza d’hotel e uscire malauguratamente sul balcone.

Dopo la caduta, infatti, le condizioni della turista 48enne sono apparse subito molto gravi, al punto che sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, oltre ai carabinieri del Nucleo investigativo, allertati dal nugolo di curiosi che subito dopo l’incidente si sono ammucchiati in strada. Immediata è stata la corsa all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove la ceca 48enne è risultato abbia riportato diversi traumi a torace, cranio e mandibola. La turista si trova tuttora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata e non sarebbe ancora fuori pericolo di vita.

Questo l’epilogo di una serata ricostruita minuto per minuto dai carabinieri dell’Investigativo, i quali hanno potuto accertare che la turista 48enne aveva trascorso appunto la sera fuori dall’albergo in cui alloggiava in stanza col marito, mentre figlia e fidanzato di lei si trovavano proprio nella camera di fronte. Durante la cena, la donna avrebbe alzato un po’ troppo il gomito secondo gli investigatori. Al punto che tornati in hotel, la turista 48enne, forse per rinfrescarsi e prendere una boccata d’aria, sarebbe uscita fuori sul balcone da sola, mentre il marito si trovava in un’altra stanza. È stato in questo momento che la turista – non è ancora chiaro se dopo essersi sporta alla ringhiera del balcone – è scivolata e caduta di sotto, precipitando appunto per sette metri.

Francesco Zuppiroli