Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaPrecipita per 150 metri sotto gli occhi del figlio: morta escursionista di 62 anni
22 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Precipita per 150 metri sotto gli occhi del figlio: morta escursionista di 62 anni

Precipita per 150 metri sotto gli occhi del figlio: morta escursionista di 62 anni

Grave incidente lungo il Sentiero dell'Orso in Trentino. Due chiamate effettuate ai soccorsi, ma la donna è deceduta, essendo caduta lungo il parallelo sottostante

Incidente mortale sul sentiero dell'Orso in Trentino. La Centrale Unica di Emergenza ha inviato l'elisoccorso sul posto

Incidente mortale sul sentiero dell'Orso in Trentino. La Centrale Unica di Emergenza ha inviato l'elisoccorso sul posto

Per approfondire:

Rimini, 22 agosto 2025 – Una donna di 62 anni residente a Rimini ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in seguito ad una caduta lungo il Sentiero dell'Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta, in Trentino.

L'escursionista stava camminando in compagnia del figlio quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è precipitata per 150 metri, arrestando la propria caduta soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 14.20 da parte del figlio, che aveva assistito impotente alla scena, mentre una seconda chiamata è giunta anche pochi minuti più tardi da parte di altri passanti che si trovavano sul sentiero sottostante e si erano imbattuti nel corpo esanime dell'escursionista.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano via terra il luogo dell'incidente. L'elicottero ha sbarcato nei pressi della donna il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria, il cui medico ha immediatamente provveduto ad eseguire le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Dopo il nulla osta delle autorità per la rimozione, la salma è stata elitrasportata a valle.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata