Predoni di marmitte in azione Raffica di furti a Miramare

A Miramare torna l’incubo dei cannibali delle auto. La piaga dei furti di componenti di ricambio che di recente sembra essersi abbattuta sull’Emilia-Romagna (un furto ogni due giorni a Bologna, secondo i dati diffusi dalla polizia di Stato) non risparmia nemmeno la nostra città. Tra i pezzi più ambiti dai predoni, ci sono sicuramente le marmitte catalitiche. Ricercatissimi (e molto remunerativi sul mercato nero) sono infatti i metalli custoditi al loro interno: palladio, platino e rodio. Un colpo può fruttare diverse centinaia di euro, in alcuni casi addirittura migliaia. Non stupisce allora che gli specialisti del settore, equipaggiati con cric, flessibile e altri arnesi da scasso, abbiano deciso di prendere di mira il parco auto riminese, concentrandosi in particolar modo sulla zona sud della città. Da qui nelle ultime settimane sono arrivate alcune segnalazioni riguardanti proprio la sparizione delle marmitte catalitiche. Lo sfortunato proprietario di una Dacia, ad esempio, è finito nel mirino dei malviventi per due volte consecutive. "Il primo furto risale a sei mesi fa – spiega il cittadino –. La zona interessata è quella del parcheggio situato all’incrocio tra le vie Losanna e Varisco. Un’area di sosta utilizzata non solo dai residenti della zona, ma anche da tanti passeggeri del vicino aeroporto. La settimana scorsa i ladri sono tornati a colpire e anche stavolta sono riusciti a portarmi via la marmitta: è stato un lavoro chirurgico, da manuale, un’azione portata a termine in pochi minuti senza destare sospetti, utilizzando molto probabilmente un flessibile. Persino il meccanico si è stupito della loro abilità. Naturalmente ho provveduto a denunciare entrambi gli episodi ai carabinieri. La speranza è che i furti possano cessare" conclude l’automobilista.

Non è la prima volta che i predoni delle auto vanno all’assalto della nostra provincia. Lo scorso giugno i carabinieri avevavno assicurato alla giustizia una coppia di rumeni, zio e nipote, ritenuti gli autori di diversi colpi tra la Romagna e le Marche, tutti ai danni di macchine in sosta. Zio e nipote erano stati sorpresi dai militari dell’Arma a Misano e fermati prima che potessero entrare in azione.