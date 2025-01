Pregiudicato armato di coltello: denunciato

Riccione sicura. È questa la mission del corpo di polizia locale, che nel corso di recenti operazioni hanno rastrellato la Perla in un’attività diffusa che ha portato a sequestrare sostanze stupefacenti, fermare persone già note alle forze dell’ordine e irregolari sul territorio, nonché identificare alcuni ragazzini che consumavano hashish e sequestrare un motorino non assicurato. Questo il bilancio di una attività capillare che conferma l’impegno dei vigili nel presidiare il territorio anche di notte.

Il resoconto della recente attività inizia dal controllo notturno della Statale, dove durante un posto di controllo al confine nord di Riccione, gli agenti della Municipale hanno fermato un’utilitaria con a bordo due uomini di nazionalità albanese. Il passeggero, manifestando evidente nervosismo, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama lunga 7 centimetri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fotosegnalato e denunciato per il porto abusivo di arma. Inoltre, è emerso che su di lui gravava un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, attualmente in attesa dell’esito di un ricorso.

Durante un controllo in zona nord di Riccione, invece, gli agenti hanno individuato un residente della città che si aggirava con atteggiamento sospetto a bordo di un ciclomotore. La perquisizione ha permesso di trovargli addosso cinque involucri contenenti cocaina, per un totale di circa 3 grammi. Il ciclomotore è risultato invece privo di assicurazione ed è stato posto sotto sequestro.

Inoltre, sono stati compiuti interventi anche da parte dell’unità cinofila in prossimità del trenino. Grazie al fiuto del cane antidroga Ziko, nei pressi del capolinea del Metromare è stato individuato un cittadino marocchino privo di documenti di identità e di titolo di soggiorno. Alla vista dell’unità cinofila, l’uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato fermato dagli agenti. È stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Ulteriori verifiche hanno rivelato che l’uomo era stato scarcerato di recente ed era sottoposto a un divieto di dimora nella provincia di Rimini. Sempre nel corso delle operazioni sul territorio comunale di Riccione, sono stati identificati anche due minori, residenti a Rimini, che detenevano hashish. Le sostanze stupefacenti trovate durante i controlli sono state sequestrate e le persone denunciate all’autorità giudiziaria.