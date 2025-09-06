"Premi alle attività che allungano la stagione"

"Incentivi per le attività che vogliono allungare la stagione". Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, ci crede. L’estate sta finendo e come ogni anno torna il tormentone: come allungare la stagione?

Montanari, quest’anno gli hotel chiuderanno prima rispetto a un anno fa. Vero o falso?

"Prima di tutto ci auguriamo un finale di stagione positivo che ci consenta anche di rimediare a periodi complicati vissuti in estate. Poi dobbiamo dire che riparte il congressuale con due importanti eventi a fine estate. Inoltre si rivedono i ciclisti per gli hotel che hanno da anni puntato su questo settore. E c’è la Sunset run, vediamo come andrà. Tuttavia è prevedibile ci siano alberghi che chiuderanno prima rispetto a un anno fa, principalmente per un motivo".

Quale?

"Viene a mancare il secondo Gran Premio che un anno fa si tenne attorno al 20 settembre".

Siamo alle solite, senza eventi si chiude.

"Le riflessioni sono sempre le medesime. Servirebbe un polo termale. Dovremmo puntare su cultura ed enogastronomia. Questo e altro ancora quando il turismo balneare si sta concludendo. Ne parliamo da tanto tempo, ma credo che dobbiamo porci una domanda su tutte: vogliamo aiutare le attività ad allungare la stagione? O vogliamo lasciare che pochi si immolino mentre la città si spegne?".

Come si aiutano le attività che rimangono aperte?

"Si premiano. Lo dico chiaramente, vanno premiati gli operatori che allungano la stagione. E non mi riferisco solo agli alberghi. Ci sono tante attività commerciali da considerare, parliamo di città".

Oggi un’attività stagionale paga più di una annuale in termini di imposte.

"Dobbiamo rovesciare questo concetto. Non bisogna far pagare di più chi accorcia la stagione, ma premiare chi la allunga".

Come si fa?

"Gli strumenti sono davvero tanti. Ne cito alcuni. Ad esempio il Comune potrebbe contribuire a campagne di comunicazioni per queste attività. Oppure ci sono incentivi fiscali veri da mettere in campo. Altra ipotesi è vedere il pubblico intervenire economicamente per sostenere eventi che le attività aperte propongono in periodi fuori stagione".

Un tema da piano strategico.

"Noi siamo pronti al confronto e riteniamo sia il momento per parlarne, attendiamo la chiamata da parte del Comune".

Andrea Oliva