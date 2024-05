Premiata Borgonzoni: "È un grande onore"

La senatrice Lucia Borgonzoni (Lega) ha ricevuto, in occasione del Bellaria Film Festival, il Premio Zefiro, "per la vicinanza dimostrata al territorio". "Un riconoscimento che significa molto per me e non soltanto per via delle mie origini – ha detto Borgonzoni -. È importante in quanto racconta della mia e della vicinanza del Ministero alla Romagna: perché è nostro compito è tutelare e promuovere le eccellenze culturali dei nostri territori". A consegnare il riconoscimento, il sindaco Giorgetti: "Un gagliardetto della città e un tessuto con stampati artigianali tipicamente romagnoli in segno di gratitudine per il grande lavoro al fianco del Festival". "Dal 2025 – ha annunciato la senatrice – arriverà in Romagna un Festival internazionale sulla serialità".