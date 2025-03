’Premiata’ la casa residenza per anziani

Promossa la casa residenza per gli anziani di Verucchio per i servizi che offre ai suoi ospiti. Il riconoscimento dell’Ausl è arrivato per la qualità delle attività svolte e un modello di sostegno personalizzato per chi soffre di demenza. "I dirigenti Ausl hanno notevolmente apprezzato l’attività che la struttura porta avanti da alcuni anni per le persone con demenza – dice Stefano Vitali, presidente dell’Asp Valloni Marecchia (che gestisce anche la casa per anziani di Verucchio – con progetti specifici e, in molti casi, senza l’uso di farmaci. Un modello che in prospettiva si potrebbe esportare anche presso altre strutture del territorio".