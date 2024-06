Premiata la Rossi Oleodinamica: "Porta Riccione in tutto il mondo"

Un’azienda diventa ambasciatrice di Riccione nel mondo. Il riconoscimento lo ha voluto riconoscere l’amministrazione comunale alla Rossi oleodinamica. Venerdì, nella sala di rappresentanza del municipio, la sindaca Daniela Angelini, insieme all’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli e all’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, ha consegnato il riconoscimento di ‘Ambasciatore di Riccione nel mondo’ all’azienda. A ricevere l’attestato sono stati Galiano e Oscar Rossi, figli del fondatore Lazzaro, e la terza generazione dell’impresa familiare, Eleonora, Omar e Andrea. "È con grande soddisfazione e orgoglio che, a nome della città, consegniamo questo riconoscimento a una ditta con una storia lunga e appassionata e un’attività proficua che negli anni ha condotto l’azienda oltre i confini nazionali ed europei portando il nome di Riccione in tutto il mondo", dice la sindaca Daniela Angelini. La ditta ha festeggiato i 50 anni di attività. L’azienda produce ‘veicoli satellite’ di piccole e medie dimensioni per la raccolta e il compattamento dei rifiuti che poi vengono depositati nei mezzi più grandi.

Alla base del successo c’è mezzo secolo di ingegno, intuito, passione e professionalità. Il primo brevetto mondiale sul dispositivo per il sollevamento automatico dei cassonetti e il compattamento dei rifiuti urbani viene registrato nel 1980. "Oggi l’azienda è conosciuta ovunque come i Rossi di Riccione" ricordano Oscar e Galiano, "e per noi è un immenso orgoglio portare il nome della città nel mondo".