Premiata Noemi Bruni Appena maggiorenne è un talento per la scarpa

A soli 18 anni spopola a un concorso internazionale per il design. Il sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore Adele Ceccarelli hanno omaggiato con una pergamena la giovane concittadina Noemi Bruni, classificatasi quarta ex aequo nell’edizione 2022 del prestigioso concorso internazionale ’Un talento per la scarpa’, indetto dal Cercal - Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera di San Mauro Pascoli. "Un piazzamento brillante conseguito realizzando una collezione di scarpe ispirata allo spazio", sottolinea Giorgetti.