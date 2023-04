Premiate International food e Scm Group

Si è svolta alla Zignago, in provincia di Venezia, la 48esima edizione di Industria Felix, il premio riservato alle aziende del Nord Est. Il riconoscimento è andato anche a due aziende riminesi: di tratta di Scm Group e International Food.

La prima, si legge nelle motivazioni, è la "migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria". La seconda è la "migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria". In tutto, per quel che riguarda l’Emilia Romagna, sono 13 le aziende premiate in Veneto.