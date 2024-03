Premiate le donne di successo: "La parità di genere è più vicina"

Simona Bianchini di Myo Spa, Raffaella Campi di Newdada Comunicazione, Antonello Curcio di Hotel Vienna Ostenda, Alessandra Falconi di Cooperativa Zaffiria, Emanuela Magnani di Cooperativa trasporti Santarcangelo, Valentina Mazzotti di Borgo Nuovo azienda agricola e agrituristica, Lara Ossani di L’Ape di Lara, Claudia Pasini del Forno della Vecchia Pescheria e Gigliola Tramonti dell’Hotel Eugenio. Nove imprenditrici di successo, nove storie di chi ha lottato per l’indipendenza economica. Sono loro le nove donne premiate ieri mattina dal comune di Rimini in occasione della Giornata internazionale della donna. "Per l’impegno svolto nel raggiungimento della parità di genere nel mondo del lavoro", questa la motivazione scritta sulla pergamena consegnata loro ieri dalla vicesindaca Chiara Bellini. "I numeri nazionali – ha ricordato la vicesindaca – ci indicano numeri in crescita per l’occupazione femminile, ma il gender gap si riduce ancora con troppa lentezza. Non solo per le donne è più difficile pari carriera, per il carico ancora quasi esclusivo del lavoro di cura familiare, ma anche per quelle che riescono ad arrivare nelle figure apicali, lo stipendio rimane più basso rispetto ai pari ruolo maschi. L’Italia di oggi è una ’piramide rovesciata’, sotto il profilo demografico, sociale ed economico, ma oggi da Rimini parte un bel segnale. Come Comune ci stiamo attivando per migliorare le condizioni di lavoro e le carriera donne. Quest’anno abbiamo raggiunto l’equilibrio di genere nelle posizioni organizzative che, dopo anni di minore rappresentanza femminile, oggi sono sostanzialmente al 50%".

Come ormai da tradizione l’Istituto oncologico romagnolo ha voluto conferire alla giornata in cui si celebrano nel mondo le donne un significato ancor più profondo: così si è presentato con i suoi volontari praticamente in tutti gli ospedali e negli hospice del territorio per un gesto se vogliamo piccolo, ma di grande valore simbolico. Le donne presenti in corsia sono state omaggiate di un fiore, più precisamente una gerbera. Sono tante le iniziative messe in campo dal Comune. Ieri i musei di Rimini hanno aperto le loro porte con ingresso gratuito per le donne. E sempre ieri, VisitRimini ha proposto Ritratti al femminile, un aperitour alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi legati alle donne che hanno fatto la storia della città: da Santa Colomba e Santa Chiara a Francesca da Rimini e Isotta degli Atti. E per chiudere, ieri sera al Teatro degli Atti è andato in scena lo spettacolo teatrale in occasione del ventennale della Casa delle Donne del Comune di Rimini ‘Ariel’ con Isadora Angelini, Alida Mancini, Martina Raggini, Luca Serrani, Simone Silvestri del Teatro Patalò. Un altro appuntamento è previsto per questa sera, alle 21, al Cast Oro Teatro dove verrà messo in scena ’Bellisimi sconfitti’ di Johannes Bramante con Francesca Accardi.