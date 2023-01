Premiati i piccoli campioni con il Trofeo Simoncelli

Tempo di premiazioni per il Motoclub Misano prima che si possa rientrare in lista nelle varie categorie. Domenica scorsa si sono svolte le premiazioni del Trofeo Marco Simoncelli di Minimoto 2022. Era presente Paolo Simoncelli, ed è stato lui a premiare e congratularsi con i due ‘pilotini’ del Moto Club Misano. Si tratta di Leonardo Martinazzi secondo classificato nella categoria Open A, e Roberto Bartolomeo Francesco nella categoria Junior B. Con loro alla premiazione c’era il presidente del Moto Club, Duilio Damiani. Lo stesso Damiani ieri mattina ha voluto far visita in municipio al sindaco Fabrizio Piccioni per consegnargli la tessera FMI 2023 e la borraccia gadget riservata a tutti i tesserati. E’ stata anche un’occasione per fare il punto sulle attività del club e sulle iniziative da sviluppare in sinergia con l’amministrazione durante l’anno. "La collaborazione - dice il sindaco - proseguirà anche nel 2023 con diverse iniziative e che l’incontro di questa mattina è servito a ribadire".