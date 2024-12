"Premiato chi ha aperto per le feste"

"Il clou delle presenze a Bellaria Igea Marina si registrerà tra oggi e domani". A dirlo è il sindaco Filippo Giorgetti. Insomma, nella città di Panzini il meglio deve ancora venire. "Da una settimana a questa parte si respira un bel fermento turistico in tutto il comune e la quarantina di hotel aperti e pronti ad accogliere i turisti non possono che esserne una conferma – continua il primo cittadino -. Le percentuali di occupazione sono molto buone e così andranno avanti fino al periodo dell’Epifania, grazie al tradizionale torneo di volley che ogni anno ospitiamo in città".

Il sindaco si riferisce alla dodicesima edizione dell’Happyfania volley, il torneo giovanile di pallavolo in calendario dal 3 al 5 gennaio tra Bellaria, Viserba e Rimini. Le squadre sono più di un centinaio, con altrettanti piccoli atleti, staff e famiglie al seguito, pronte a pernottare a Bellaria. "Tutto questo aumenta il nostro target di riferimento che nel tempo diventa sempre maggiore ed ampio – riprende Giorgetti -. Rispetto al 2023, i pernottamenti quest’anno si sono allungati, complice anche il fatto che questa volta c’è stato un weekend che si è perfettamente attaccato a quello natalizio e ha aumentato il periodo di ferie dei nostri turisti. Comunque si respira un bel clima per le strade. Ieri sono uscito dal municipio e ho visto tante persone in giro e i locali quasi tutti pieni. Un vero e proprio premio alla buona volontà e alla voglia e dei lavoratori che hanno deciso di tenere aperte le loro attività anche durante le festività".

Un Capodanno all’insegna del turismo, quello di Bellaria, che comincerà proprio stasera con una festa diffusa per la città e i suoi sette palchi e continuerà poi con tantissimi eventi fino al gran finale firmato da Orietta Berti il 6 gennaio. "Alla fine è questo il nostro compito – ricorda Giorgetti -. Dobbiamo rendere sempre più accogliente, bella ed appetibile la città agli occhi di turisti e cittadini e credo che quest’anno ce l’abbiamo fatta". Una vittoria per il villaggio Bim Christmas con le sue casine di legno, la pista del ghiaccio, le giostre e i tanti appuntamenti che andranno avanti fino al pomeriggio dell’Epifania. "A Bellaria i cittadini e gli imprenditori sono ottimisti, le cose sono andate e andranno bene – conclude -. Ma per avere dei numeri esatti e per tirare veramente le somme dovremmo aspettare qualche giorno, ma sono sicuro che le prospettive non potranno che essere buone".

Federico Tommasini