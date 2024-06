Premiato Herr Knut, turista fedele da 60 anni a Igea

La sua prima estate a Igea Marina fu nel 1964. Quella del famigerato tornado che sconvolse la riviera, causando diverse vittime, e radendo al suolo cabine e chioschi. L’intera prima linea. Come tantissimi vacanzieri presenti in quel maledetto giugno di 60 anni fa, Knut Schimmam, ex impiegato oggi in pensione, si fece in quattro per aiutare a rimuovere le macerie dalla spiaggia e iniziare a ricostruire, aiutando i bagnini. Nei giorni scorsi il turista, ospite oggi come allora dell’hotel K2 di Igea centro, è stato premiato dalle albergatrici Rita e Patrizia Giorgetti, figlie rispettivamente di Tullio ed Elena, e Tillio e Bruna (due sorelle che sposarono due fratelli). Premiato ufficialmente anche dal sindaco Flippo Giorgetti. Herr Knut è stato ovviamente premiato quale ’turista fedelissimo’.