Premiato Lallo Petrucci costruttore dei Classe A, le Formula Uno del mare

Un altro prestigioso riconoscimento per Michelangelo ’Lallo’ Petrucci, storico fondatore del cantiere Bimare già insignito del Premio Panzini nel 2014. La Federvela, alla Festa organizzata, lo ha premiato "per l’importante contributo dato alla diffusione dello sport della vela e dei catamarani in Italia e nel mondo". Una lunga storia di successi e di legame inscindibile col mare, quella di Petrucci. Che ha iniziato decenni addietro costruendo... pedalò, con alcuni soci. E poi è passato ai ’cat’.