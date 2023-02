Nella provincia di Rimini, quest’anno, le scuole protagoniste saranno nove: da Rimini hanno aderito ’Maestre Pie’ e ’Bertola’, dalla Valmarecchia l’IC ’Olivieri’ di Pennabilli, l’IC Ponte sul Marecchia, ’Franchini’ di Santarcangelo, dalla Valconca invece l’IC San Giovanni in Marignano e la scuola ’Santa Filomena’ sempre di San Giovanni in Marignano, e ancora l’IC Misano e l’IC ’Panzini’ di Bellaria. L’iniziativa è sostenuta da Banca Malatestiana e Gruppo Sgr. La giuria di esperti selezionerà i primi tre classificati. Tutte le pagine più interessanti, sempre selezionate dalla giuria, saranno pubblicate nello speciale di fine anno. Quest’anno ci sarà anche il ritorno della premiazione in presenza, che era saltata negli ultimi anno a causa della pandemia. Le delegazioni di ogni scuola si ritroveranno insieme per condividere questo momento, in compagnia dei giornalisti della redazione de il Resto del Carlino di Rimini.