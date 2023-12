Premio a Biagetti arredamenti: è ’Bottega storica’ della città

È un’altra eccellenza di Santarcangelo quella che, da ieri, può fregiarsi del riconoscimento di ’Bottega storica’. Nell’albo delle imprese storiche entra anche la Biagetti arrediamenti, l’azienda aperta nel 1951 da Alvaro Biagetti, poi trasferitasi nel 1962 in viale Mazzini in quella che è tuttora la sede. Grande festa ieri nel negozio per la cerimonia di consegna della targa, presenti la sindaca Alice Parma e gli assessori Filippo Sacchetti e Angela Garattoni. È anche la storia di una grande famiglia quella di Biagetti, diventata punto di riferimento per gli arredi di case, ville, uffici con mobili e oggetti di designe. Nel 1962 Alvaro e i fratelli Aldo e Raffaello aprirono il nuovo, vasto negozio per far crescere l’attività. E una pubblicità di Biagetti dell’epoca recitava: 10 km di mobili ed elettrodomestici. Il timone è poi passato alle figlie Graziella (già assessore con la giunta Vannoni), Cristina, Elisa. Già da diversi anni insieme a loro c’è anche la nuova generazione, rappresentata dai figli Silvia e Nicola Antolini. "Siamo felici di questo riconoscimento del Comune – dice Graziella Biagetti – perché veramente la nostra è diventata una delle attività storiche a Santarcangelo".