Premio ai protagonisti dello sport. Arrivano Zaccagni e Carnesecchi

Sarà una serata all’insegna dello sport e delle grandi storie quella in programma giovedì prossimo alle ore 21 nella centralissima piazza don Minzoni di Bellaria Igea Marina. Per la prima volta, infatti, va in scena il premio ‘Città di Bellaria Igea Marina’, una nuova iniziativa che vuole rendere omaggio ai protagonisti dello sport – di ieri e di oggi – che, per un tratto della loro carriera, hanno incrociato i campi di Bellaria o quelli della Romagna.

Tra i nomi più attesi spiccano tre volti noti del calcio italiano: Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e ormai presenza stabile nel giro della Nazionale, Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta protagonista in Serie A, e Emanuele Giaccherini, ex Cesena, Juventus e azzurro con all’attivo partecipazioni agli Europei. Tre generazioni, tre carriere differenti, un filo conduttore comune: tutti hanno trovato in Romagna un terreno fertile per il loro percorso sportivo.

L’evento è promosso dal circolo oratorio Sacro Cuore, con la collaborazione di Anspi e della società Bellaria Igea Marina 1956, e con il sostegno del Comune. Il format prevede una serata di premiazioni, racconti e testimonianze, con spazio sia ai nomi noti sia alle realtà locali, in un ideale ponte tra sport di vertice e base. "L’idea è nata per valorizzare chi è passato dai nostri campi, chi ha costruito qui una parte del suo percorso – spiega Mauro Casadei, tra gli organizzatori –. Portare a Bellaria personaggi così importanti non è stato semplice, tra stagioni in corso e altri impegni sportivi, ma abbiamo voluto fortemente questa festa. Premiamo i grandi, ma anche i giovani: è un segnale per chi oggi sogna un futuro nel calcio. Un messaggio intergenerazionale".

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è anche l’assessore allo sport Francesco Grassi che ha seguito da vicino l’organizzazione: "Siamo contenti di sostenere un evento che mette al centro il valore sportivo e sociale. Abbiamo messo a disposizione la piazza e supportato tecnicamente il progetto".

Oltre a Zaccagni, Carnesecchi e Giaccherini, saranno presenti anche Massimo Bonini (ex Juve), Fausto Pari (ex Samp e Napoli), Maurizio Neri (direttore del settore giovanile del Sassuolo), Daniele Galoppa, Mario Fucili della fondazione Schillaci, l’ex arbitro Fiorenzo Treossi, il pugile Matteo Signani e altri nomi legati al panorama sportivo nazionale e romagnolo. Il premio Città di Bellaria Igea Marina – che in caso di maltempo si svolgerà al Palazzo del turismo – si propone come un appuntamento destinato a crescere. Una prima edizione che punta a unire territorio, sport e valorizzazione dei talenti, con un messaggio chiaro per le nuove generazioni: le grandi storie, spesso, partono dai piccoli campi.

Aldo Di Tommaso